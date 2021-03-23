COVID-19: за сутки в Беларуси вновь выросло число случаев инфекции — 1046

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1046 случаев COVID-19, скончалось девять человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 862 пациента.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на Министерство здравоохранения, количество новых случаев COVID-19 за сутки выросло — 22 марта было зарегистрировано 983 заболевших. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 312 474, умерло 2175 пациентов с коронавирусом, выздоровело — 303 030.

За минувшие сутки сделано 8267 тестов на коронавирус (днем ранее — 10 617). Всего с начала эпидемии проведено 5 234 666 тестов.

Сегодня при посещении Витебского медуниверситета министр здравоохранения Дмитрий Пиневич сообщил, что к третьей волне пандемии коронавируса, которая ожидается в конце марта — начале апреля, система здравоохранения Беларуси готова.

По его словам, важно не опасаться новой волны, а «принимать меры предосторожности, причем всему обществу». «Третья волна в любом случае ожидается. Другой вопрос, насколько она будет интенсивна», — сказал он.