МВД признало экстремистскими еще два телеграм-канала

Телеграм-каналы «Каратели Беларуси» и «Мая краіна Беларусь» признаны экстремистскими. Как сообщила в своем телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, такое решение 22 марта принял суд Железнодорожного района Гомеля.

Кроме этого, экстремистскими признаны чаты этих каналов в «Телеграме» («Чат группы Каратели» и «Я выхожу/МБК»).

«В указанных сообществах публиковались призывы к воспрепятствованию законной деятельности госорганов, массовым беспорядкам, блокированию движения автомобильного и ж/д транспорта, актам вандализма, угрозы применения насилия и повреждения имущества представителей органов власти, в том числе правоохранителей, а также оскорбительные комментарии, разжигающие социальную вражду и рознь по политическим и идеологическим мотивам», — написала Чемоданова.

Она сообщила, что задержанные осенью прошлого года 35-летний инженер электросвязи и 24-летний специалист по продаже РУП «Белтелеком» сообщали каналу «Каратели Беларуси» данные милиционеров. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Недавно сотрудники ГУБОПиК МВД установили причастность фигурантов к пособничеству в разжигании социальной вражды и розни, — пишет Чемоданова. — По оперативной информации, обвиняемые не просто хотели деанонимизировать правоохранителей. Их главная цель — содействие деструктивным телеграм-каналам в создании условий и побуждению к применению насилия, уничтожению (повреждению) имущества должностных лиц госорганов, правоохранителей, журналистов и общественных деятелей, а также распространении клеветнических сведений и оглашении информации, которую клиенты предприятия желали сохранить в тайне».

По данному факту Следственный комитет также возбудил уголовное дело.

«Лица, способствующие распространению персональных сведений о представителях органов власти с целью оказания давления на них в связи с исполнением служебных обязанностей, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности. Причем не только за угрозу применения насилия, но и за соучастие в экстремистских формированиях», — отметила Чемоданова.