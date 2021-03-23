Ряд партий и конгресс профсоюзов потребовали его немедленного освобождения лидера БСДП (Грамада) Игоря Борисова

Три политические партии левого толка и Белорусский конгресс демократических профсоюзов (БКДП) выразили «решительный протест» в связи с 15-суточным арестом председателя Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игоря Борисова.

Игорь Борисов.

Об этом говорится в распространенном 23 марта совместном заявлении, которое подписали зампредседателя БСДП (Грамада) Алексей Сигаев, глава Белорусской партии левых «Справедливый мир» Сергей Калякин, лидер Белорусской партии «Зеленые» Дмитрий Кучук и председатель БКДП Александр Ярошук.

«Политически мотивированные приговоры, ложные показания противоречащих друг другу свидетелей, практика произвольного задержания людей прямо на улицах, без предъявления обвинений, тотальные зачистки несогласных — из пыльных страниц учебников истории возвращаются в реальную жизнь, — говорится в документе. — Арест Игоря Борисова в очередной раз подтверждает, что в Беларуси перестала действовать не только Конституция, но и в целом законность, что нарушение прав человека для белорусского репрессивного аппарата стало нормой и что белорусским милиционерам, прокурорам и судьям явно не до законов».

В заявлении отмечено, что Борисов «в своей борьбе за демократию и социальную справедливость сейчас разделяет участь своих предшественников из Белорусской социалистической Грамады и Белорусской крестьянско-рабочей Грамады, которые арестовывались царским самодержавием и польским реакционным режимом санации, а также десятков тысяч белорусов, которые репрессированы действующим белорусским режимом».

«Мы требуем немедленного освобождения Игоря Борисова и всех других политических заключенных, арестованных и осужденных по административным или уголовным статьям. Мы требуем немедленно прекратить преследование по политическим мотивам активистов политических партий, профсоюзов, негосударственных и некоммерческих организаций, инициатив, а также представителей СМИ, дворовых чатов, всех граждан», — говорится в документе.

Игорь Борисов был задержан 21 марта. Неизвестные в штатском и масках остановили его машину, когда он с семьей ехал в магазин. 22 марта суд арестовал Борисова на 15 суток за неподчинение законным требованиям должностного лица. По данным свидетелей-милиционеров, он был доставлен в УВД Партизанского района Минска для установления личности, «отказывался выходить из служебного автомобиля, упирался».