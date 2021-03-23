Лукашенко: Новых решений по пенсионному возрасту в Беларуси не планируется

Новых решений по пенсионному возрасту в Беларуси не планируется, заявил Александр Лукашенко 23 марта в ходе общения с работниками ОАО «Минское производственное кожевенное объединение», отвечая на вопрос о возможности дополнительного повышения пенсионного возраста.

«Все решения приняты. В этом направлении будем действовать», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Лукашенко также отметил, что можно было бы сделать пенсионный возраст и, например, с 50 лет. «Но только вы не забывайте, что после 50 лет нас с вами будут содержать наши дети», — обратил внимание он.

Соответственно, возросла бы нагрузка, взносы в пенсионный фонд. «Но ни одна мать, ни один отец никогда не скажет: пусть за меня там платят мои дочка или сын. Скажут: да я лучше поработаю 3-5 лет», — сказал Лукашенко.

Повышение пенсионного возраста в Беларуси началось с 2017 года. Каждый год к нему будет прибавляться по полгода до тех пор, пока возраст не достигнет 63 лет для мужчин и 58 — для женщин. В 2019 году мужчины выходили на пенсию в 61,5 года, а женщины — в 56,5 года. В 2021 году пенсионный возраст для мужчин составит 62 года и 6 месяцев, для женщин — 57 лет и 6 месяцев. В 2022 году мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, а женщины — в 58 лет.