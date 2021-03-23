Минчанку оштрафовали на 2900 рублей за изображение герба «Погоня» на окне
Суд Первомайского района Минска назначил минчанке Дарье Пожитных, матери четверых детей, штраф в 100 базовых величин (2900 рублей) за «пикетирование» путем размещения на стекле изображения герба «Погоня», сообщает телеграм-канал правозащитного центра «Весна».
О составленном на нее протоколе по ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) Пожитных
22 марта Пожитных вызвали в РУВД, где задержали и увезли в суд Первомайского района.
Дело женщины рассмотрел судья Максим Трусевич. На суде Пожитных зачитала постановление Совета министров от 14.05.2007, в котором указано, что герб «Погоня» внесен в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси, а также отметила, что КоАП не запрещает украшать свою квартиру, тем более официально зарегистрированной символикой.
Судья, в свою очередь, поинтересовался, какого цвета всадник на изображении, и подчеркнул, что расцветка герба получилась красно-белая. Он посчитал вину Дарьи Пожитных доказанной и оштрафовал ее на 100 базовых величин.