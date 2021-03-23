«Белагропромбанк» стал выдавать потребительские кредиты под 25% годовых

Подконтрольный государству «Белагропромбанк», второй по величине банк Беларуси, сообщил о возобновлении автокредитования и о новых условиях по другим потребительским кредитам.

В последние месяцы «Белагропромбанк» выдавал физическим лицам потребительские кредиты лишь при условии размещения вклада в банке на сумму не менее 1000 долларов или 1000 евро, либо 100 тысяч российских рублей. Также требовалось обязательное оформление договора поручительства. В этих случаях получатель мог рассчитывать на кредит по ставке 18,91% годовых, передает БелаПАН .

На этой неделе «Белагропромбанк» пересмотрел условия розничного кредитования и объявил о выдаче потребительских кредитов, в том числе на покупку автомобилей, по ставке 25% годовых. Требование к кредитополучателям об обязательном размещении валютного депозита в банке отменено.

Следует отметить, что в марте также и другой крупный госбанк Беларуси — «Беларусбанк» — объявил о возобновлении потребительского кредитования на покупку любых товаров по ставке 25% (ранее банк выдавал только льготные потребкредиты и лишь на приобретение товаров отечественного производства).