Минские власти отказали в проведении Дня Воли

/ Политика
Просмотров: 184

Мингорисполком отклонил заявку на проведение Дня Воли. Об этом БелаПАН сообщил один из организаторов мероприятия, лидер движения «За Свободу» Юрий Губаревич.

В ответе горисполкома указано несколько причин для отказа. Например, отмечается, что выбранный организаторами маршрут не соответствует требованиям закона. Хотя маршрут ранее уже использовался на День Воли: шествие от пересечения проспекта Независимости с улицей Янки Купалы до пл. Парижской Коммуны, 1, митинг на площадке перед оперным театром.

Кроме того, Мингорисполком ссылается на то, что у организаторов есть договор только с медиками, но нет договора с милицией и коммунальщиками, а без этих договоров власти не могут согласовать мероприятие.

В Мингорисполкоме также считают, что организаторы нарушили закон, объявив в СМИ маршрут и дату мероприятия до получения ответа от исполкома.

«Ответ Мингорисполкома не блещет оригинальностью, — сказал Губаревич. — Действуя явно согласованно с городским управлением милиции, они могли бы остановиться на одном пункте и отказать организаторам мероприятия из-за отсутствия договоров с милицией и коммунальщиками. Но они решили найти еще кучу подтверждений своему решению — в частности, сославшись на ситуацию с коронавирусом».

«Тут можно подчеркнуть, что для проведения государственных мероприятий, и даже в закрытых помещениях, это не является проблемой, — добавил политик. — Ссылка [в ответе исполкома] на неоднократное якобы нарушение заявителями закона "О массовых мероприятиях", который запрещает публикацию, разглашение даты, места и времени мероприятия до получения разрешения, выглядит абсурдно, потому что это была наша принципиальная позиция — не разглашать и не озвучивать такие сведения. Вряд ли Цуран (заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран. — ред.) сможет найти хоть одну публикацию, где эти данные есть. Ну, наверное, кроме слов главы КГБ Тертеля, где такие данные озвучивались. Поэтому этот ответ исполкома выглядит как бездумное копирование других ответов с отказами, даже без вычитывания содержания».

Заявка на проведение Дня Воли с участием 30 тысяч человек была подана в Мингорисполком 9 марта от имени Белорусской социал-демократической партии (Грамада), общественного объединения «БНФ «Адраджэньне» и движения «За Свободу». Традиционно День Воли демократическая общественность отмечает 25 марта.

Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: День Воли-2021 Мингорисполком движение За Свободу Персона: Юрий Губаревич

Другие материалы на эту тему:

Милиция нашла повод отказать заявителям. Массовая акция на День Воли под угрозой

Милиция нашла повод отказать заявителям. Массовая акция на День Воли под угрозой

Страсти вокруг Дня Воли. Оппозиция подала заявку, КГБ пугает, народ напрягся

Страсти вокруг Дня Воли. Оппозиция подала заявку, КГБ пугает, народ напрягся

Тертель вновь пугает граждан: КГБ раскрыл три «сценария» от оппозиции

Тертель вновь пугает граждан: КГБ раскрыл три «сценария» от оппозиции

Где-то и когда-то. Подана заявка на празднование Дня Воли

Где-то и когда-то. Подана заявка на празднование Дня Воли