Журналистку TUT.by Катерину Борисевич перевели в жодинский СИЗО

Журналистку портала TUT.by Катерину Борисевич перевели из следственного изолятора № 1 на улице Володарского в Минске в изолятор в Жодино, сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).

О переводе стало известно утром 23 марта, когда Борисевич пытались передать в СИЗО № 1 передачу.

2 марта суд Московского района Минска приговорил Борисевич к шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в 2900 рублей. Судья Светлана Бондаренко признала ее виновной в подстрекательстве к разглашению врачебной тайны (ч. 3 ст. 178, ч. 5 ст. 16 УК). Проходившего с ней по одному делу анестезиолога-реаниматолога столичной больницы скорой помощи Артема Сорокина судили за разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 178 УК). Его приговорили к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на год и штрафу в 1450 рублей.

12 марта стало известно, что прокуратура Минска опротестовала в апелляционном порядке приговор Борисевич «ввиду мягкости назначенного наказания». В тот же день защита Борисевич подала апелляционную жалобу на решение суда Московского района Минска. Адвокат журналистки Андрей Мочалов сообщил БелаПАН, что обе жалобы Мингорсуд будет рассматривать в рамках одного судебного заседания с участием коллегии из трех судей.

По информации БАЖ, рассмотрение апелляции по делу Борисевич назначено на 20 апреля.