Четверых минчан будут судить за «приготовление к участию в беспорядках»

/ Политика
Просмотров: 268

Столичная прокуратура направила в Мингорсуд уголовное дело в отношении четверых минчан за приготовление к участию в митингах против Александра Лукашенко.

По сообщению пресс-службы прокуратуры, обвиняемые с 9 по 12 августа 2020 года приобрели слесарные молотки, лазерные указки, зажигалки, пиротехнические изделия, а также другие предметы и устройства, «обладающие метательными и поражающими свойствами». Затем они перевезли эти предметы на автомобиле к местам массовых митингов в Минске и «передали их другим протестующим».

Вскоре их задержали сотрудники органов внутренних дел.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 3 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: протест ОМОН МВД задержания активистов Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

«Вернется Полина — уберем елку». Брестчанку обвиняют в нападении на милиционера

«Вернется Полина — уберем елку». Брестчанку обвиняют в нападении на милиционера

«Куска жизни не хватает!» Как живет семья, где мать и сын сидят за «политику»

«Куска жизни не хватает!» Как живет семья, где мать и сын сидят за «политику»

60-летнему работяге из Минска дали два года — якобы побил омоновца

60-летнему работяге из Минска дали два года — якобы побил омоновца

BYPOL опубликовал секретный доклад МВД Беларуси

BYPOL опубликовал секретный доклад МВД Беларуси