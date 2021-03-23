В Шарм эль-Шейхе скончался турист

Детскому стоматологу из украинского Ирпеня Юрию Юрасюку стало плохо на третий день отдыха на египетском курорте, и он умер в больнице.

Источник: RBC.ua

По сообщению посольства Украины в Египте, Юрасюк с семьей приехал на отдых в начале марта. На третий день у него начались сильный кашель и проблемы с дыханием. Тест на коронавирус оказался положительным. Вскоре украинца подключили к аппарату ИВЛ. Однако медикам не удалось спасти туриста — он умер в госпитале Шарм эль-Шейха.

Египетская сторона взяла на себя все расходы по пребыванию семьи погибшего. Посольство оказывает содействие в транспортировке гроба с телом в Украину.

Юрий Юрасюк — известный фронтовой волонтер, который помогал украинской армии с начала войны на Донбассе.