Советник Госдепа Шолле в разговоре с Макеем указал на необходимость освобождения всех политзаключенных в Беларуси

Текущее состояние белорусско-американских отношений обсуждалось 22 марта в телефонном разговоре между советником Госдепартамента США Дереком Шолле и министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, сообщает пресс-служба Госдепа.

«Советник Шолле четко указал на необходимость немедленного освобождения всех без исключения политических заключенных в Беларуси, особо отметив срочность дела консультанта "Радио Свобода" Игоря Лосика», — отмечается в сообщении.

Шолле и Макей также обсудили предстоящий обмен послами между США и Беларусью, отметив, что «открытые линии связи пойдут на пользу обеим странам».

В телефонном разговоре также было заявлено о том, что США решительно поддерживают предложения о начале подлинного диалога между властью и политической оппозицией с целью проведения свободных и справедливых выборов под международным наблюдением в этом году.

На сайте МИД Беларуси на данный момент нет никакой информации о состоявшемся телефонном разговоре, отмечает БелаПАН .

По состоянию на 23 марта в Беларуси правозащитниками признаны политическими заключенными 288 человек.