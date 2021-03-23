Лидера ОГП Николая Козлова задержали и поместили в ЦИП на Окрестина

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Председатель Объединенной гражданской партии (ОГП) и член основного состава Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси Николай Козлов задержан и находится в центре изоляции правонарушителей в 1-м переулке Окрестина в Минске, сообщила БелаПАН замглавы ОГП Антонина Ковалева.

Накануне вечером Козлов написал другу, к которому направлялся в гости, сообщение со следующим текстом: «Выхожу. Если через 15 мин меня не будет — значит, задержан». До друга он не дошел и перестал выходить на связь.

Ранее (30 декабря, 5 и 11 января) в Следственном комитете Козлов на допросах в качестве свидетеля в рамках уголовного дела по факту создания КС трижды отказывался давать подписку о неразглашении. На него составляли административные протоколы, присуждали арест на 15 суток, вызывали на беседы в РОВД. После одной из них он провел трое суток в ЦИП на Окрестина.

10 марта стало известно, что в отношении лидера ОГП возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 407 Уголовного кодекса — разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания.

Сам Козлов подчеркивал, что никакой секретной информации не разглашал. «Кроме того, что я сказал, что дело о Координационном совете сфабриковано и люди сидят невинно. Свою некомпетентность эти следователи пытаются скрыть подписками о неразглашении. Следственная группа расценила мой отказ давать подписку о неразглашении как административное правонарушение, хотя я воспользовался своим законным правом. Рассказываю все как есть, так как думаю, что таким образом помогу другим людям», — цитировал лидера ОГП телеграм-канал Координационного совета.
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Тэги: ЦИП на Окрестина ОГП Персона: Николай Козлов

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