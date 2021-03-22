Гурманам на заметку. Как сделать кофе не только вкусным, но и полезным
Кофе — это уникальный напиток, который способен одновременно благотворно влиять на организм и наносить ему непоправимый вред. Как сделать, чтобы его употребление шло только на пользу?
Диетологи рекомендуют пить кофе с корицей, сообщает портал
Несмотря на то, что при заваривании кофе вода доводится до кипения, это не значит, что в ней нет тяжелых металлов и других опасных веществ. Врачи советуют всегда использовать только фильтрованную воду, поскольку водопроводная вода может содержать различные химикаты, которые могут вступать в нежелательную реакцию с кофеином.