Журналист «Газеты Слонимской» Полубятко не вернулся с допроса, в его квартире прошел обыск

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Собственный корреспондент «Газеты Слонимской» в Мостах (Гродненская область) Язеп Полубятко не вернулся из милиции с допроса, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

 

Язеп Полубятко. Фото: БАЖ.

 

В квартиру Полубятко в Мостах 19 марта пришли двое сотрудников местного РОВД и вручили повестку с требованием явиться на допрос 22 марта.

В повестке не было указано, в каком качестве и по какому делу Полубятко вызывают в милицию. Устно журналисту объяснили, что это связано с его публикациями в телеграм-каналах.

Как пояснил Полубятко, он никогда ничего не писал в телеграм-каналах, а на его компьютере и телефоне даже не установлен соответствующий мессенджер.

По информации БАЖ, в квартире журналиста прошел обыск, изъяты системный блок компьютера, мобильный телефон, сканер, фотоаппарат.
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Тэги: задержание журналиста обыск Персона: Язеп Полубятко Город: Мосты Слоним

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