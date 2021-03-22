Венецианская комиссия: в Беларуси стихийные мирные демонстрации де-факто запрещены, ненасильственные — криминализированы

В Беларуси стихийные мирные демонстрации или контрдемонстрации де-факто запрещены, ненасильственные демонстрации криминализированы. Об этом говорится в «Заключениях о совместимости с европейскими стандартами некоторых положений уголовного законодательства Беларуси, используемых для преследования мирных демонстрантов и членов белорусского Координационного совета». Документ подготовлен Венецианской комиссией Совета Европы.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу СЕ, в декабре 2020 года комитет по правовым вопросам и правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) запросил заключение Венецианской комиссии по этому вопросу. Из-за пандемии коронавируса организовать визит экспертов в Минск не удалось. Венецианская комиссия пыталась организовать онлайн-встречи с представителями белорусских властей, однако запросы были отклонены.

«Данные заключения были подготовлены в контексте массовых арестов после демонстраций в Беларуси в августе 2020 года, которые проходили в связи с нарушениями в ходе президентских выборов, — говорится в сообщении. — Венецианская комиссия проанализировала соответствующие положения закона о массовых мероприятиях, а также соответствующие положения Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях. Она также упоминает конституционно-правовую позицию Конституционного суда Беларуси по защите конституционного строя от 25 августа 2020 года, в которой говорится, что «создание Координационного совета, целью которого является пересмотр результатов выборов президента Республики Беларусь способом, не предусмотренным ни Конституцией, ни избирательным законодательством, является неконституционным».

Венецианская комиссия по-прежнему обеспокоена «чрезмерным регулированием процедурных аспектов проведения собраний в Беларуси». По мнению экспертов, предусмотренная законодательством страны процедура получения разрешения на проведение мероприятия является слишком строгой и сложной, в то время как у административных органов имеется большая свобода по трактовке и применению законодательства.

Венецианская комиссия обозначила ряд проблем, которые вызывают беспокойство: криминализация мирных демонстрантов; использование расплывчатых понятий; уголовная ответственность организаторов демонстраций за действия, которые вменяются участникам акций; суровость и нечеткость наказаний, закрепленных в Уголовном кодексе.

В сообщении напоминается, что в 2012 году Венецианская комиссия совместно с БДИПЧ ОБСЕ уже выступала с критикой белорусского закона о массовых мероприятиях из-за того, что в нем не соблюдены принципы права на мирные собрания. «С тех пор изменения в закон не вносились, поэтому ключевые рекомендации остаются актуальными и сегодня, — говорится в сообщении. — К ним относятся: обеспечение возможности всем гражданам осуществлять свое право на свободу собраний в Беларуси; отмена существующей системы получения разрешения от госорганов на проведение собрания и введение уведомительного принципа; пересмотр положений закона, ограничивающих, кто может быть организатором».

В новых заключениях содержатся дополнительные рекомендации, в частности о том, что участники мирных демонстраций не должны подвергаться угрозе уголовного наказания в виде тюремного заключения или крупного штрафа.

Кроме того, Венецианская комиссия считает, что Уголовный кодекс Беларуси предусматривает очень широкое применение понятия «осквернение зданий или других объектов оскорбительными лозунгами или изображениями», что влечет наказание граждан за реализацию ими права на свободу выражения мнений.

«Если статья 368 Уголовного кодекса (оскорбление президента Республики Беларусь) систематически и чрезмерно используется для преследования мирных демонстрантов, Венецианская комиссия рекомендует ее отменить, особенно с учетом суровых санкций, предусмотренных за ее нарушение, — отмечается в сообщении. — Статья 361 Уголовного кодекса о публичных призывах к насильственному свержению конституционного строя может применяться вопреки международным стандартам в области прав человека, и ее следует пересмотреть, чтобы разрешить политические дискуссии и осуществление свободы выражения мнения».

Венецианской комиссии также известно, что 1 марта 2021 года в Беларуси вступила в силу новая редакция Кодекса об административных правонарушениях, усиливающая ответственность за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, и готовится законопроект о противодействии экстремизму. Венецианская комиссия отмечает, что оба документа могут «серьезно повлиять на свободу собраний».

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) — консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году. С 2002 года участвовать в работе комиссии могут страны, не входящие в СЕ. Беларусь принимает участие в работе Венецианской комиссии в качестве ассоциированного члена.