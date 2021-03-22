Сошедшая в горах на Кольском полуострове лавина засыпала группу туристов
Лавина сошла с горного склона неподалеку от поселка Имандра на юго-западе Кольского полуострова в Мурманской области. На пути движения снежной массы находилась тургруппа, хотя туристов предупреждали о возможной опасности. Не исключено, что под завалами мог оказаться ребенок, сейчас на месте происшествия работают спасатели.
Как сообщает портал
РБК отмечает, что туристическая группа попала под обрушение снежного карниза на необорудованном маршруте.
На месте происшествия работают спасатели из соседних городов Кировск и Мончегорск. На двух участках автодороги в Мурманской области из-за опасности схода лавин введено ограничение для всех видов транспорта. В январе этого года в результате двух сходов лавин под Норильском и в Карачаево-Черкесии уже погибали люди.