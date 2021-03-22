Игорю Лосику снова продлили срок заключения под стражу — на этот раз до 25 мая

Блогеру Игорю Лосику в очередной раз продлили срок заключения под стражу, сообщила БелаПАН его супруга Дарья Лосик.

Игорь Лосик.

По ее словам, срок содержания под стражей у Лосика заканчивается 25 марта. «Мне стало известно, что его продлили еще на два месяца — до 25 мая. Причины мне неизвестны», — отметила Дарья.

Из-за данной адвокатом подписки о неразглашении по-прежнему не ясна суть дополнительного (третьего) обвинения, недавно предъявленного Лосику. Также нет информации о ходе следствия по делу блогера, которого белорусские правозащитники признали политзаключенным.

28-летний создатель телеграм-канала «Беларусь головного мозга» и консультант-фрилансер «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Игорь Лосик находится под стражей с 25 июня 2020 года.

Летом Лосика обвинили по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). 15 декабря стало известно, что ему предъявлено новое обвинение — по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК (приготовление к участию в массовых беспорядках). По этой статье Лосику грозит до восьми лет лишения свободы.

Блогер вину не признал и отреагировал на декабрьское обвинение бессрочной голодовкой до снятия всех обвинений либо изменения ему меры пресечения. Голодовка Лосика длилась 42 дня и вызвала большой резонанс. 25 января Лосик передал, что решил прекратить голодовку, потому что его «потрясла невероятная волна солидарности».

11 марта Лосику предъявили еще одно обвинение. В ответ политзаключенный порезал себе вены и объявил сухую голодовку, которую держал четыре дня. Его поместили в карцер, откуда после прекращения голодовки вернули в камеру.