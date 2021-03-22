Видеофакт. Обработал руки антисептиком, перекрестился – и украл из церкви пожертвования

В минувшие выходные неизвестный мужчина совершил кражу в церкви Успения Пресвятой Девы Марии в городе Свалява Закарпатской области Украины. Преступление попало на камеру видеонаблюдения, сообщает УНИАН .

Видеокадры из храма появились на странице в Facebook римско-католического прихода Успения Пресвятой Девы Марии.

На них видно, как мужчина заходит в храм, берет на столике у входа и прячет в карман несколько медицинских масок. Потом обрабатывает руки антисептиком, крестится, проверяет, нет ли никого поблизости, и забирает деньги из коробки для пожертвований.

Не спеша надев похищенную маску, жулик покидает церковь.