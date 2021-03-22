В топ-10 самых дорогих доменов байнета новое имя — metaratings за 6677 долларов
17 360 рублей (6677 долларов) было отдано за домен metaratings.by на благотворительном
Это восьмая строчка в топ-10 самых дорогих доменов в белорусском сегменте интернета.
Рейтинг самых дорогих доменов теперь выглядит так (в долларах):
casino.by — 30 000
авто.бел — 21 000
реклама.бел — 15 104
online.by — 11 590
travel.by — 9857
up.by — 7719
metaratings.by — 6677
sex.by — 6629
minsk2019.by — 6527
okna.by — 6461
Все вырученные средства за вычетом стандартной стоимости регистрации доменного имени направляются победителями аукционов в белорусские детские дома.
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