В топ-10 самых дорогих доменов байнета новое имя — metaratings за 6677 долларов

/ Техно
Просмотров: 33

17 360 рублей (6677 долларов) было отдано за домен metaratings.by на благотворительном аукционе доменов, сообщает hoster.by, провайдер хостинга и облачных решений для бизнеса, технический администратор доменных зон .by и .бел.

Это восьмая строчка в топ-10 самых дорогих доменов в белорусском сегменте интернета.

 

Рейтинг самых дорогих доменов теперь выглядит так (в долларах):

casino.by — 30 000 

авто.бел — 21 000

реклама.бел — 15 104

online.by — 11 590

travel.by — 9857

up.by — 7719

metaratings.by — 6677

sex.by — 6629

minsk2019.by — 6527

okna.by — 6461

 

Все вырученные средства за вычетом стандартной стоимости регистрации доменного имени направляются победителями аукционов в белорусские детские дома. 

 

Иллюстрация pixabay.com
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: байнет доменное имя

Другие материалы на эту тему:

Дешевле в разы: hoster.by снизил цены на 100 доменных зон

Дешевле в разы: hoster.by снизил цены на 100 доменных зон

Рынок рекламы в байнете пережил пандемию и готов возобновить рост

Рынок рекламы в байнете пережил пандемию и готов возобновить рост

Итоги 2020 года для байнета: могло быть хуже

Итоги 2020 года для байнета: могло быть хуже

На аукцион попали редкие домены из двух символов

На аукцион попали редкие домены из двух символов