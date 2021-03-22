Посол США: Соединенные Штаты готовы помочь в организации выборов в Беларуси с учетом международных стандартов

Соединенные Штаты Америки при необходимости готовы помочь организовать выборы в Беларуси в соответствии с международными стандартами, заявила посол США в Беларуси Джули Фишер, выступая 22 марта на Форуме Кастуся Калиновского в сейме Литвы. Как сообщает БелаПАН , трансляция ведется на youtube-канале литовского парламента.

По словам дипломата, в начале марта президент США Джо Байден представил свое видение внешней политики Америки, подчеркнув, что «работа должна начаться с возрождения самого основного преимущества США — демократии». «Он признал, что американская демократия несовершенна, требует кропотливой работы и постоянного ухода, как и все демократии, — сказала Фишер. — Но то, что мы сделаем в США, очень сильно повлияет на нашу способность показывать пример устойчивости демократии тем, кто ищет ее для себя».

Фишер заявила, что, насколько она видит, белорусский народ «не желает втягиваться в какую-либо глобальную игру», а просто хочет, чтобы «его голос мог влиять на определение своего собственного будущего».

На прошлой неделе, напомнила американский дипломат, белорусский демократический лидер Светлана Тихановская «попросила людей проголосовать и разрешить ей как лидеру оппозиции вступить в общенациональный диалог с режимом Лукашенко, чтобы выстроить путь к новым выборам уже этой осенью, а не в 2022 году».

«США решительно поддерживают эту инициативу, — заявила посол. — Мы последовательно поддерживаем предложение ОБСЕ способствовать такому диалогу между режимом и оппозицией. Белорусы показывают свою готовность к тому, чтобы госпожа Тихановская начала этот процесс. Мы надеемся, что режим признает актуальность подобной возможности и в скором времени сядет за стол переговоров. Время, прошедшее с августа прошлого года, только усилило потребность в реальном участии белорусского народа в этом процессе».

По словам Фишер, в Беларуси продолжается наступление на права человека и основные свободы, по-прежнему применяется насилие и репрессивные инструменты для подавления происходящего и наказания тех, кто лишен прав на мирные собрания и свободу выражения мнений.

На фоне ухудшения ситуации, сказала она, сторонники перемен «продолжают настаивать на подлинном всеобъемлющем национальном диалоге». Дипломат предупредила, что «нынешний политический кризис не решит постановка, в которой говорит лишь одна сторона, из которой исключены все, кто придерживается иных взглядов».

Чтобы встать на путь разрешения кризиса, по мнению Фишер, сначала необходимо «освободить всех политзаключенных, позволить вернуться всем, кто был вынужден уехать, вступить в реальный диалог, который в итоге приведет к свободным и справедливым выборам с независимым международным наблюдением».

«США продолжат поддерживать предложение ОБСЕ по содействию национальному диалогу, который приведет к свободным и справедливым выборам в Беларуси, — заверила американский посол. — Чтобы эти выборы прошли в соответствии с международными стандартами, мы готовы оказать (если нас об этом попросят) техническую помощь для реформирования избирательной системы, повышения представительности и ответственности всего спектра демократических политических партий, обеспечения эффективного гражданского наблюдения за избирательным процессом, содействия разнообразному, сбалансированному, тематическому независимому освещению выборов в СМИ».

«До тех пор США вместе с партнерами продолжат поддерживать народ Беларуси и его желание жить в свободной демократической и независимой стране, где господствует верховенство закона. Как говорил Кастусь Калиновский: «Правительство для народа, не народ для правительства». Это истина для всего мира, включая Беларусь», — подытожила Фишер.

18 марта Светлана Тихановская объявила о начале общенационального голосования на платформе «Голос» за организацию переговоров с представителями властей Беларуси при международном посредничестве. Результаты голосования, по мнению инициаторов, должны подтвердить запрос общества на разрешение кризиса путем переговоров, а также убедить международное сообщество усилить давление на белорусские власти, чтобы подтолкнуть их к диалогу. К 17.00 22 марта количество проголосовавших превысило 672 тыс., около 99% из них выступают за переговоры.