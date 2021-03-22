А1 меняет старые гаджеты на бесплатные минуты, гигабайты и ТВ-подписку

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Компания А1 запустила программу обмена старых мобильных устройств в рамках акции «Экобонус за сдачу использованного оборудования»

Для использованных телефонов, смартфонов и планшетов в фирменных магазинах А1 установлены специальные боксы. Собранные в них устройства направляются на утилизацию, которая не наносит вреда окружающей среде.

Во время действия акции за сдачу ненужного мобильного оборудования абоненты А1 могут выбрать себе экобонус. За каждое устройство предоставляется на выбор 1 ГБ трафика на 30 дней или промокод на подписку «ТВ Расширенный» без взимания оплаты на 60 дней. Пять и более ненужных гаджетов можно обменять на 5 ГБ трафика на 30 дней или 50 минут во все сети на 30 дней.

Акция действует для всех абонентов компании — физических лиц и абонентов юридического лица, кроме пользователей тарифных планов «Передача данных», «Видеонаблюдение», «WEB лёгкий», а также тарифных планов линеек «ПРИВЕТ», «Телеметрия», «V-телеметрия».

 

Фото pixabay.com

 

 

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Тэги: А1 гаджеты мобильники

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