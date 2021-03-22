Владимир Путин и президент Евросовета Шарль Мишель обсудили ситуацию в Беларуси
Ситуация в Беларуси стала одной из тем состоявшегося 22 марта телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента Европейского совета Шарля Мишеля, сообщила пресс-служба Кремля.
Подробности не приводятся.
С учетом предстоящего 25–26 марта обсуждения на заседании Евросовета проблематики отношений России и ЕС Шарль Мишель затронул ряд вопросов, касающихся нынешнего положения дел и перспектив диалога между Москвой и Брюсселем.
Как сообщает портал
Затрагивались также вопросы борьбы с пандемией коронавируса, в частности возможности использования российской вакцины «Спутник V», политическое урегулирование внутриукраинского конфликта, ситуация в Беларуси и некоторые другие актуальные темы.
В релизе пресс-службы Европейского совета по итогам разговора белорусский вопрос не упомянут.