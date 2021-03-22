Болгария выслала двух российских дипломатов из-за шпионского скандала

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Министерство иностранных дел Болгарии объявило двух дипломатов из России персонами нон грата и дало им 72 часа на то, чтобы покинуть страну, сообщает bTV, ссылаясь на заявление болгарского МИДа.

 

 

Ранее 22 марта прокуратура Болгарии сообщила, что двое российских дипломатов вели разведывательную деятельность, не совместимую с дипломатическим статусом.

В посольстве РФ в Софии заявили, что «этот очередной безосновательный демарш болгарских властей не будет способствовать дальнейшему выстраиванию конструктивного российско-болгарского диалога». В посольстве отметили, что Россия сохраняет за собой право на ответные меры.

 

 

 

 

19 марта прокуратура Болгарии сообщила о задержании группы болгарских чиновников, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Среди задержанных не было россиян.

С октября 2019 года МИД Болгарии выслал из страны восемь российских дипломатов (с учетом двух человек, объявленных персонами нон грата 22 марта). Всех их подозревали в шпионаже.

 
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Персона: высылка дипломатов шпионский скандал Город: София