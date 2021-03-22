День театра на VOKA: белорусский спектакль «Шлюб з ветрам» покажут на весь мир

/ Культура
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27 марта, во Всемирный день театра, в эфире VOKA покажут спектакль «Шлюб з ветрам» одну из самых громких премьер последних лет. Все желающие смогут бесплатно присоединиться к трансляции из Республиканского театра белорусской драматургии в любой точке мира. Онлайн-показ начнется в 19:00 по минскому времени.

«Шлюб з ветрам» — это театральное свадебное застолье, где никто не говорит ни слова, зато все поют. И каждая песня становится историей чьей-то жизни или смерти, любви, боли, радости или горя, которая понятна и близка любому человеку.

Используя красоту и мудрость белорусского фольклора, авторы спектакля Екатерина Аверкова и Евгений Корняг вместе с актерами дают зрителю возможность услышать голоса предков и почувствовать связь со своими корнями.

Премьера состоялась в декабре 2019 года. В 2020 году «Шлюб з ветрам» был отмечен премией «Театральная Беларусь» как лучший спектакль и сейчас остается одной из самых популярных постановок Республиканского театра белорусской драматургии.

Многокамерная художественная съемка в высоком качестве позволит каждому зрителю максимально погрузиться в атмосферу театрального зала и увидеть все, что происходит на сцене, с разных ракурсов.

Присоединиться к просмотру можно с любого устройства и в сети любого оператора после авторизации в приложении VOKA или на сайте voka.tv по номеру мобильного телефона.

Показ спектакля «Шлюб з ветрам» продолжает серию трансляций в Республиканском театре белорусской драматургии, которые видеосервис VOKA начал проводить в 2020 году. Благодаря этому зрители уже смогли увидеть онлайн-премьеру трагикомедии «Профіт», спектакли «Кар’ера доктара Рауса» и «Сірожа», а также праздничный вечер «Наш Караткевіч», приуроченный к 90-летию Владимира Короткевича.

 

 

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Тэги: РТБД VOKA Персона: Екатерина Аверкова Евгений Корняг

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