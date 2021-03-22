Президент ПА ОБСЕ: мы по-прежнему готовы содействовать диалогу между белорусскими властями и оппозицией

ОБСЕ и ее Парламентская ассамблея по-прежнему готовы содействовать диалогу между белорусскими властями и оппозицией, заявил президент ПА ОБСЕ Питер Боунесс, выступая на втором Форуме Кастуся Калиновского в Вильнюсе, который 22 марта проводит литовский сейм.

Питер Боунесс. oscepa.org.

«Развитие событий в Беларуси во время и после президентских выборов вызывает большую озабоченность ПА ОБСЕ, — сказал Боунесс. — С лета мы видим серьезные проявления нарушений прав человека и демократических принципов. Я бы хотел еще раз осудить то непропорциональное насилие, которое применяется в отношении мирных протестующих. Я также сожалею, что вместо прекращения этого насилия и расследования нарушений власти не предпринимают никаких действий для того, чтобы преступления против прав человека не остались безнаказанными».

Боунесс отметил, что высокий уровень участников форума подтверждает сохраняющуюся серьезную озабоченность международного сообщества ситуацией в Беларуси. При этом он подчеркнул, что спустя почти девять месяцев после начала кризиса «мы все еще ждем, чтобы увидеть, пойдут ли власти на уступки, а оппозиционные лидеры по-прежнему находятся в изгнании».

Президент ПА ОБСЕ напомнил, что Беларусь является членом организации, однако тот факт, что ее работа построена на принципе консенсуса, ограничивает возможности ОБСЕ воздействовать на Беларусь. Тем не менее руководство ОБСЕ по-прежнему готово посетить Минск, чтобы содействовать организации диалога между властями и оппозицией, сказал Боунесс.

По его словам, ПА ОБСЕ имеет небольшое пространство для маневра, в отличие от руководства ОБСЕ. «Мы можем принимать резолюции и делать заявления весьма критического содержания в отношении Беларуси. Мы также отдельно предложили себя для содействия в организации диалога на парламентском уровне», — пояснил глава ассамблеи.

Он отметил, что у ПА ОБСЕ есть новый спецпредставитель по Восточной Европе, в мандат которого входит и Беларусь и который уже «начал выстраивать конструктивные отношения» со Светланой Тихановской и членами белорусской делегации в ПА ОБСЕ. «Мы продолжим держать белорусский вопрос в приоритете нашей повестки», — пообещал Боунесс.

Оратор заявил, что ПА ОБСЕ готова предоставить Беларуси необходимую помощь в подготовке и проведении конституционной, избирательной и иных реформ. В ПА ОБСЕ также считают необходимым составить дорожную карту с четким временным графиком по проведению реформы Конституции в Беларуси.

В случае проведения новых выборов, сказал Боунесс, ПА ОБСЕ готова участвовать в наблюдении за ними.

«Но несмотря на диалог, который у нас ведется с коллегами из белорусского парламента, мы не готовы к компромиссам по вопросам фундаментальных демократических принципов. Именно поэтому мы продолжим осуждать нарушение прав человека, насилие, репрессии в отношении сторонников демократических перемен в Беларуси», — сказал Боунесс.

Он призвал других членов ПА ОБСЕ постоянно напоминать национальным правительствам о ситуации в Беларуси: «Мы должны сохранить Беларусь в повестке национальных правительств, и это задача для парламентариев. Без постоянного напоминания национальным правительствам будет легко забыть об этом, особенно во время борьбы с коронавирусом. А давление со стороны парламентариев и национальных правительств, а также международных игроков на Беларусь очень важно для того, чтобы принести те изменения, которые мы все ожидаем».