Белорусские банки пожаловались в МВД на компании, что уклоняются от погашения кредитов
Белорусские банки обратились в органы внутренних дел в связи с тем, что кредитополучатели умышленно уклоняются от исполнения обязательств с помощью реорганизации юрлица.
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Банки и представители органов внутренних дел пришли к выводу, что некоторые компании умышленно уклоняются от погашения кредитной задолженности путем реорганизации юридического лица (которая предполагает передачу заложенного имущества и ликвидных активов на баланс новой организации).
В результате этой процедуры реализация имущества осуществляется на аффилированную организацию, а предприятие с имеющейся кредитной задолженностью ликвидируется. Как следствие, в результате реорганизации юрлица банк, предоставивший кредит, не располагает возможностью наложить взыскание на заложенное имущество по причине его отсутствия.
Такая проблема возникла в связи с тем, что белорусские банки не имеют возможности своевременно контролировать процесс передачи долгов иному юридическому лицу в процессе реорганизации компании, которая привлекала банковский кредит.
По этой причине сейчас белорусские банки совместно с органами внутренних дел обсуждают механизм, который бы не позволил недобросовестным кредитополучателям с помощью реорганизации юрлица уклоняться от исполнения кредитных обязательств.