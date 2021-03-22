Виктор Бабарико заявил в суде о непризнании вины

Экс-банкир и бывший претендент на пост президента Виктор Бабарико 22 марта заявил в суде, что не признает вину, сообщает его телеграм-канал.

Виктор Бабарико. Фото: телеграм-канал Віктора Бабаріко.

Сегодня Верховный суд после месячного перерыва возобновил процесс по делу топ-менеджеров «Белгазпромбанка». Перед заседанием адвокат Дмитрий Лаевский отметил, что настроение у подзащитного отличное, он рад видеть людей, которые смогли попасть в зал.

«Любое движение — даже движение по ходу уголовного процесса — это все-таки лучше, чем состояние неопределенности», — подчеркнул Лаевский.

Журналистам негосударственных СМИ в очередной раз не удалось попасть на процесс. Вместе с тем представителей государственных и российских массмедиа в зал допустили.

Процесс по делу «Белгазпромбанка», который до ухода в политику возглавлял Бабарико, начался 17 февраля в здании суда Московского района Минска. Журналистам негосударственных СМИ в аккредитации было отказано, несмотря на то что суд объявлен открытым. Заявку БелаПАН на освещение процесса отклонили без объяснения причин, некоторым медиа отказали в аккредитации из-за «нехватки мест». Известно, что аккредитацию получили ряд белорусских государственных и российских СМИ. Представители негосударственных СМИ не смогли попасть и на предварительное заседание по делу 4 февраля. Здание суда в тот день было закрыто для посетителей и окружено металлическими ограждениями, вокруг дежурили силовики.

До начала основного процесса пресс-служба Верховного суда сообщила, что с шестью обвиняемыми по делу «заключены досудебные соглашения о сотрудничестве». Виктор Бабарико вину не признал и на сделку со следствием не пошел.

23 февраля стало известно, что в суде объявлен перерыв в связи с болезнью одного из членов состава суда.

Дело было возбуждено летом прошлого года, через месяц после того как Бабарико объявил об участии в президентской кампании и покинул должность председателя правления «Белгазпромбанка». 11 июня 2020 года в головном офисе банка прошел обыск, в ходе которого было изъято около 4 млн долларов, ценные бумаги на 500 тыс. долларов, золото, облигации, а также полторы сотни картин из корпоративной коллекции «Белгазпромбанка» (формировалась с 2011 года) стоимостью примерно 20 млн долларов. Большинство членов правления банка были задержаны.

18 июня задержали Бабарико. Бывшему банкиру предъявили обвинение по ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 Уголовного кодекса (получение взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере).