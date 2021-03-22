COVID-19: в Беларуси третий день снижается количество новых случаев инфекции

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 983 случая COVID-19, скончалось девять человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 726 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

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Согласно официальной статистике, количество новых случаев COVID-19 снижается третий день, до этого в течение трех дней регистрировался рост заболеваемости. Днем ранее было выявлено 1152 заболевших. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 311 428, умерло 2166 пациентов с коронавирусом, выздоровело — 302 168.

За минувшие сутки сделано 10 617 тестов на коронавирус (днем ранее — 18 149). Всего с начала эпидемии проведено 5 226 399 тестов.

20 марта в эфире «Радио Минск» начальник отдела специализированной медицинской помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ирина Дрозд сообщила, что третья волна пандемии СOVID-19 может начаться в Минске в ближайшие две недели. По ее словам, с января в Минске отмечается постепенное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, и в последние две недели статистика по заболевшим держится примерно на одном уровне.

«К сожалению, мы не можем сказать, что не будет третьей волны. Об этом говорят и инфекционисты, и эпидемиологи. Причем об этом идет речь не только в Беларуси, но и в окружающих странах. Из-за роста заболеваемости в Польше, Чехии ввели локдаун, то есть заболеваемость там растет. Мы ожидаем, что у нас тоже будет подъем заболеваемости, так называемая третья волна. Ожидаем, что в конце марта — начале апреля», — сказала специалист.

По ее словам, если будет третья волна, то при необходимости стационары клинических больниц вновь будут перепрофилировать под инфекционные. «Опыт у нас уже есть, мы научились и знаем, как это делать», — подчеркнула представитель комитета по здравоохранению Мингорисполкома.