Песков: Лукашенко не давал Путину обещаний по поводу конституционной реформы – это внутреннее дело Беларуси

Александр Лукашенко не давал никаких обещаний Владимиру Путину относительно конституционной реформы, заявил журналистам 22 марта в Москве пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru.

«У них были обсуждения, — цитирует представителя Кремля ТАСС . — Там речь идет не об обещаниях, речь идет о том, что президент Лукашенко информировал президента Путина о дальнейших планах, в том числе и планах по конституционной реформе».

Песков подчеркнул, что «тут не может идти речи о том, чтобы кто-то кому-то что-то обещал». «Это внутреннее дело Белоруссии», — обозначил пресс-секретарь Путина отношение Москвы к реформе белорусской Конституции.

19 марта во время визита на гродненское предприятие «Молочный мир» Лукашенко заявил, что не обещал Путину провести конституционную реформу.

«В последнее время, когда пошла конституционная реформа, [конституционная] комиссия работает, все начали там пописывать: Лукашенко пообещал Путину конституционную реформу. Я никогда никому ничего не обещал, кроме вот вас — собственного народа. Какое отношение имеет Россия к конституционной реформе в Беларуси? Никогда эта тема не затрагивалась, кроме как в общих чертах», — заявил он.

По утверждению Лукашенко, глава РФ просто интересовался его планами и мыслями на этот счет. «Естественно, ни о каком транзите власти, как это в России говорят... Транзит власти один: выборы, народ избрал. Все. Никаких детей, родственников. Я просто клянусь, этого никогда не будет. Мои дети после меня не будут президентами, я уже об этом говорил. Старший сын вообще ушел с госслужбы», — сказал он.