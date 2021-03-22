ГАИ начала рассылку «писем счастья» за отсутствие техосмотра

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

С 1 марта в соответствии с новым административным законодательством предусмотрена возможность привлечения собственников транспортных средств к ответственности за все нарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта на основании их фиксации специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме.

Помимо фотофиксации превышения скорости и правил остановки/стоянки организовано привлечение к ответственности за управление без техосмотра, сообщили в ГАИ.

Если нарушение зафиксировано впервые, владелец освобождается от административной ответственности с вынесением ему предупреждения. В следующий раз собственник будет привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 0,5 базовой величины. При этом к ответственности привлекается как физическое, так и юридическое лицо — собственник или владелец транспортного средства.

В соответствии с положениями нового КоАП, если камеры зафиксируют несколько таких нарушений в течение суток (с 00:00 до 23:59), собственник транспортного средства будет привлечен к административной ответственности только один раз.