Золото подешевело. Установлены новые цены на драгметаллы, скупаемые у граждан

Цены на драгоценные металлы, которые государство покупает у граждан в изделиях и ломе, меняются в Беларуси с 23 марта.

Согласно постановлению Минфина № 24 от 16 марта 2021 года, новые скупочные цены на золото в изделиях и ломе за один грамм составят:

375-я проба — 47,82 рубля (ранее 52,44 рубля); 500-я — 63,76 рубля (ранее 69,92 рубля); 583-я, 585-я — 74,59 рубля (ранее 81,80 рубля); 750-я — 95,63 рубля (ранее 104,87 рубля); 900-я — 114,76 рубля (ранее 125,85 рубля); 916-я — 116,80 рубля (ранее 128,08 рубля); 950-я — 121,13 рубля (ранее 132,84 рубля); 958-я — 122,15 рубля (ранее 133,96 рубля).

Серебро в изделиях и ломе за грамм с 23 марта принимается у населения по цене:

750-я проба — 1,43 рубля (ранее 1,36 рубля); 800-я — 1,53 рубля (ранее 1,45 рубля); 875-я — 1,67 рубля (ранее 1,58 рубля); 916-я — 1,75 рубля (ранее 1,66 рубля); 925-я — 1,77 рубля (ранее 1,67 рубля); 960-я — 1,83 рубля (ранее 1,74 рубля).

Скупочная цена на платину 950-й пробы в изделиях и ломе составит 82,20 рубля (ранее 61,37 рубля) за грамм.

Прежние цены на драгметаллы действовали с 9 ноября 2020 года.

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