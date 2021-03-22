Политзаключенного Дениса Чикалёва приговорили к трем годам ограничения свободы

/ Общество
Просмотров: 47

Суд Фрунзенского района Минска 22 марта вынес приговор 34-летнему политзаключенному из Гомеля Денису Чикалёву, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Судья Елена Бушева вынесла ему приговор — три года ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа. После семи месяцев под стражей Чикалёва освободили в зале суда.

Чикалёва задержали 10 августа 2020 года в Минске и возбудили в его отношении уголовное дело по ч. 2 ст. 293 (участие в массовых беспорядках). Затем обвинение переквалифицировали на более мягкое — по ч. 1 ст. 342 УК (участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

Согласно материалам дела Чикалёв нарушил 9 августа 2020 года работу одного из столичных автобусных маршрутов. За это «Минсктранс» выставил иск на 6126 рублей и 81 копейку, но его перенаправили рассматривать в гражданском порядке.

В сентябре прошлого года белорусские правозащитники признали Чикалёва политзаключенным.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: политзаключенные политический приговор Персона: Денис Чикалев Елена Бушева Город: Гомель

Другие материалы на эту тему:

Снял шорты перед милицейской машиной. Игорю Банцеру дали полтора года «химии»

Снял шорты перед милицейской машиной. Игорю Банцеру дали полтора года «химии»

Игорь Лосик вновь объявил голодовку. На этот раз сухую

Игорь Лосик вновь объявил голодовку. На этот раз сухую

Могилевчанина арестовали на два месяца за «3%» на асфальте

Могилевчанина арестовали на два месяца за «3%» на асфальте

«Я ехал домой по своему родному городу…» Десять лет за наезд на сотрудника ГАИ

«Я ехал домой по своему родному городу…» Десять лет за наезд на сотрудника ГАИ