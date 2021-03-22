Политзаключенного Дениса Чикалёва приговорили к трем годам ограничения свободы

Суд Фрунзенского района Минска 22 марта вынес приговор 34-летнему политзаключенному из Гомеля Денису Чикалёву, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Судья Елена Бушева вынесла ему приговор — три года ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа. После семи месяцев под стражей Чикалёва освободили в зале суда.

Чикалёва задержали 10 августа 2020 года в Минске и возбудили в его отношении уголовное дело по ч. 2 ст. 293 (участие в массовых беспорядках). Затем обвинение переквалифицировали на более мягкое — по ч. 1 ст. 342 УК (участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

Согласно материалам дела Чикалёв нарушил 9 августа 2020 года работу одного из столичных автобусных маршрутов. За это «Минсктранс» выставил иск на 6126 рублей и 81 копейку, но его перенаправили рассматривать в гражданском порядке.

В сентябре прошлого года белорусские правозащитники признали Чикалёва политзаключенным.