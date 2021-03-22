Видеофакт. Ракета «Союз» со спутниками 18 стран успешно стартовала с «Байконура»

С космодрома «Байконур» в Казахстане стартовала ракета «Союз» с южнокорейским спутником и кластером полезных нагрузок из 18 стран.

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«22 марта 2021 года выполнен пуск ракеты-носителя Союз-2.1а с разгонным блоком Фрегат и 38 иностранными космическими аппаратами», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Разгонный блок «Фрегат» выведет на орбиту 38 спутников из 18 стран мира, включая японский аппарат для удаления «космического мусора» ELSA-d, аппарат Саудовской Аравии для получения изображений Земли и обеспечения связи NAJM-1, спутники связи Технического университета Берлина.

Пуск был запланирован на 20 марта, однако за 38 минут до старта он был отложен на резервную дату.