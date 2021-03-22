Фотофакт. В Минске судят сестер Миронцевых — за участие в протестной акции 10 августа

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В суде Советского района Минска 22 марта началось рассмотрение уголовного дела в отношении сестер Миронцевых — Виктории и Анастасии.

Девушки обвиняются по статье 342 Уголовного кодекса — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.

С октября 2020 года девушки находятся под стражей в СИЗО на Володарского. Поводом для задержания стала видеозапись одной из протестных акций 10 августа.

Виктории 26 лет, она окончила гимназию-колледж искусств имени Ахремчика, работала официанткой. Анастасии 25 лет, училась в Белорусской государственной академии искусств, ей оставалось лишь сдать госэкзамены, но после задержания ее отчислили.

Обе сестры признаны политзаключенными.

Виктория Миронцева
Анастасия Миронцева

Еще одна сестра Миронцева — Александра — за несколько дней до задержания Виктории и Анастасии успела уехать из страны.

Проходящие по делу в качестве свидетелей сотрудники силовых органов в зале суда скрывают свои лица под балаклавами.

 

 

Фото Ольги Шукайло

 

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Тэги: политический процесс сестры Персона: Александра Миронцева Анастасия Миронцева Виктория Миронцева Город: Минск