«Белавиа» не будет летать в Алматы до 15 апреля

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Компания «Белавиа» продлила приостановку рейсов в Алматы до 15 апреля включительно, сообщили в пресс-службе Национального авиаперевозчика.

Также до 27 марта не будут осуществляться полеты в Будапешт, до 5 апреля — в Ашхабад, до 30 октября — в Женеву.

Что касается российских направлений, самолеты «Белавиа» летают в Москву, Петербург и Ростов-на-Дону. Рейсы в остальные города РФ откладываются до 27 марта.

Вернуть деньги за отмененные рейсы или изменить даты вылета можно до 30 марта (по некоторым маршрутам до 30 июня).
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Тэги: Казахстан Белавиа Город: Алматы

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