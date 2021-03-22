«Белавиа» не будет летать в Алматы до 15 апреля

Компания «Белавиа» продлила приостановку рейсов в Алматы до 15 апреля включительно, сообщили в пресс-службе Национального авиаперевозчика.

Также до 27 марта не будут осуществляться полеты в Будапешт, до 5 апреля — в Ашхабад, до 30 октября — в Женеву.

Что касается российских направлений, самолеты «Белавиа» летают в Москву, Петербург и Ростов-на-Дону. Рейсы в остальные города РФ откладываются до 27 марта.

Вернуть деньги за отмененные рейсы или изменить даты вылета можно до 30 марта (по некоторым маршрутам до 30 июня).