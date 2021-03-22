По информации правозащитников, не менее 10 человек задержано в минувшее воскресенье в Минске

/ Общество
Просмотров: 216

Не менее 10 человек задержано в Минске 21 марта, сообщает spring96.org.

Так, 29-летнего Юрия Кувшинова задержали за наклейку с гербом «Погоня» на рюкзаке. Сотрудники Ленинского РУВД посчитали, что он таким образом проводил пикетирование.

Несколько человек задержаны вечером в столичной Чижовке, в том числе Людмила Левкина 1964 года рождения, Елена Король (1965), Жанна Макаревич, Александра Меджидова (1984). Их доставили в Заводское РУВД. Сегодня пройдут суды над ними.

Также 21 марта была задержана жена журналиста Ильи Добротвора, мать пятерых детей Инна Добротвор. 

Днем в воскресенье на площади Независимости у Красного костела был задержан Александр Прушинский, известный как «граф Прушинский». Он раздавал листовки по случаю предстоящего Дня Воли. Его отвезли в Первомайское РУВД, где продержали шесть часов. В отношении Прушинского составлен административный протокол.

В микрорайоне Новая Боровая задержаны минимум два человека. Так, УВД Минского облисполкома сообщило, что 21 марта в Минске задержан 38-летний местный житель, который забрался на мачту с государственным флагом на крыше одного из домов в Новой Боровой. Мужчина занимается строительными работами на высоте. Во время вчерашних работ на крыше строитель забрался на флагшток, его товарищи сняли это на телефон. В его отношении составили протокол за мелкое хулиганство по ст. 19.1 КоАП.

Также 21 марта в Минске задержан председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов, его доставили в изолятор в 1-м переулке Окрестина. Он выступил одним из заявителей празднования Дня Воли в Минске 25 марта.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: задержания активистов массовые задержания Персона: Юрий Кувшинов Людмила Левкина Елена Король Жанна Макаревич Александр Меджидов Инна Добротвор Александр Прушинский Игорь Борисов Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

«Вернется Полина — уберем елку». Брестчанку обвиняют в нападении на милиционера

«Вернется Полина — уберем елку». Брестчанку обвиняют в нападении на милиционера

«Куска жизни не хватает!» Как живет семья, где мать и сын сидят за «политику»

«Куска жизни не хватает!» Как живет семья, где мать и сын сидят за «политику»

Аргументированная ненависть. Власть создает невыносимые условия для задержанных

Аргументированная ненависть. Власть создает невыносимые условия для задержанных

Как COVID и задержания портят белорусам жизнь

Как COVID и задержания портят белорусам жизнь