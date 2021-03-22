Минчанина задержали по обвинению в изнасиловании спустя 14 лет

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Сотрудники ГУВД Мингорисполкома задержали подозреваемого по установленному следователями адресу на территории Москвы.

По информации СК, мужчина совершил половое сношение с женщиной вопреки ее воле, а также открыто похитил находящееся при ней имущество. Инцидент произошел ночью 15 сентября 2007 года в Минске.

Спустя несколько дней нападавший был установлен, им оказался минчанин, 1982 года рождения, который скрылся от органа уголовного преследования.
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Тэги: изнасилование Беларусь-Россия

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