Минчанина задержали по обвинению в изнасиловании спустя 14 лет

Сотрудники ГУВД Мингорисполкома задержали подозреваемого по установленному следователями адресу на территории Москвы.

По информации СК, мужчина совершил половое сношение с женщиной вопреки ее воле, а также открыто похитил находящееся при ней имущество. Инцидент произошел ночью 15 сентября 2007 года в Минске.

Спустя несколько дней нападавший был установлен, им оказался минчанин, 1982 года рождения, который скрылся от органа уголовного преследования.