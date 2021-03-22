Главу БСДП Игоря Борисова доставили в ЦИП на Окрестина

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Председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) не был освобожден через три часа с момента задержания и доставлен в центр изоляции правонарушителей в 1-м переулке Окрестина в Минске, сообщил БелаПАН заместитель главы партии Алексей Сигаев.

«После задержания Игоря Борисова мы работали по нескольким фронтам: кроме дежурства возле УВД Партизанского района съездили заключить договор с адвокатом, активисты звонили в милицию», — сказал Сигаев.

По его словам, сотрудник милиции по телефону заявил, что Борисов совершил административное правонарушение и будет доставлен в ЦИП. Причиной задержания политика может быть месть или попытка запугивания перед Днем Воли, считает собеседник.

Борисов был задержан лицами в штатском и черных масках, когда он с семьей ехал в магазин. Причины задержания неизвестны.

Борисов является одним из заявителей уличной акции 25 марта, в День Воли. Столичные власти пока не дали ответ на заявку.
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Тэги: БСДП (Грамада) ЦИП на Окрестина задержания активистов Персона: Игорь Борисов

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