«Задерживали штатские в черных масках». Председатель БСДП (Грамада) «нашелся» в УВД Партизанского района Минска

Председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов находится в УВД Партизанского района Минска, сообщил БелаПАН первый заместитель председателя партии Алексей Сигаев.

Игорь Борисов. Фото: БелаПАН.

«Задержали с «маски-шоу», забрали из машины, когда они с семьей ехали в магазин. Сейчас Игорь Борисов в Партизанском РУВД», — рассказал Сигаев, который сейчас вместе с женой Борисова Еленой находится под дверями управления.

«Мы ехали по улице Геологической, когда нас начал подрезать слева желтый микроавтобус. Остановились. Оттуда выскочили люди в штатском, в черных масках, вытащили Игоря из машины, напугали четырехлетнего ребенка», — рассказала БелаПАН подробности задержания Елена Борисова.

По ее словам, муж не сопротивлялся и даже поднял руки.

Елена Борисова сообщила, что через 20-30 минут муж позвонил и сказал, что доставлен в Партизанское РУВД. Она обратилась в УВД, чтобы выступать в качестве представителя мужа, так как имеет юридическое образование.

«Информации никто не дает, и к супругу не допустили. На основании чего его задержали, не известно», — сообщила Борисова.