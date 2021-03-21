Корреспондента «Газеты Слонимской» Язепа Полубятко вызывают на допрос в милицию

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Собственного корреспондента «Газеты Слонимской» в Мостах (Гродненская область) Язепа Полубятко вызывают в милицию на допрос, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

 

Язеп Полубятко. Фото: БАЖ.

 

19 марта в квартиру Полубятко в Мостах пришли двое сотрудников местного РОВД и вручили ему повестку с требованием явиться 22 марта в 11.00 в милицию на допрос.

В повестке не указано, в каком качестве и по какому делу Полубятко вызывают в милицию. Устно журналисту объяснили, что это связано с его публикациями в телеграм-каналах.

Как пояснил Полубятко, он никогда ничего не писал в телеграм-каналах, а на его компьютере и телефоне даже не установлен мессенджер «Телеграм».

«Я, конечно, не отказываюсь идти в понедельник в милицию. Но поскольку даже эта повестка составлена с нарушением законодательства, то сначала я наведаюсь в прокуратуру с заявлением, а потом уже пойду в милицию», — сказал журналист.

В своем заявлении на имя начальника милиции Мостов и прокурора района Полубятко просит объяснить ему его правовой статус до того, как пойти на допрос, чтобы знать, как строить работу со своим адвокатом.
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Тэги: журналист вызов на допрос Персона: Язеп Полубятко Город: Мосты

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