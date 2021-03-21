Более 612 тысяч человек проголосовали на платформе «Голос» за переговоры с властями

Более 612.500 человек проголосовали на платформе «Голос» за организацию переговоров с представителями властей Беларуси при международном посредничестве.

Такие цифры обнародованы 21 марта в ходе YouTube-марафона с участием белорусского демократического лидера Светланы Тихановской и представителей ее офиса, а также представителей платформы «Голос», политиков, блогеров, журналистов и активистов.

В ходе марафона его участники говорили о необходимости и важности инициативы, о старте которой Тихановская объявила 18 марта. Анонсируя инициативу, она подчеркнула, что голосование позволит «провести переговоры с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения, а не затягивать кризис до полной катастрофы». «Такие люди есть. И им переговоры нужны не меньше, чем нам, потому что насилие и беззаконие ухудшило их жизнь тоже», — заявила демократический лидер.

Ради этого заявления, по словам Тихановской, она «семь месяцев работала с иностранными политиками и организациями, рассказывала о реальной ситуации в Беларуси и заручилась поддержкой, собирала мощную профессиональную команду». «Ваши голоса помогут нам добиться решительных шагов со стороны международных структур — ОБСЕ и ООН, — заявила Тихановская. — Они готовы организовать площадку и выступить посредниками, а также вынудить режим пойти на переговоры. А главное, наши голоса вернут нам чувство единства, большинства и силы».

Миссии Евросоюза и США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 18 марта поддержали предложение Тихановской о проведении мирных переговоров между властями Беларуси и демократическими силами при международном посредничестве.