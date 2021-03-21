COVID-19: за сутки в Беларуси зарегистрировано 1.152 случая инфекции

/ Общество
Просмотров: 76

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1.152 случаев COVID-19, скончались девять человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1.346 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

 

 

Согласно официальной статистике, количество новых случаев COVID-19 снижается второй день подряд, до этого в течение трех дней регистрировался рост заболеваемости. Днем ранее было выявлено 1.355 заболевших. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 310.445, умерло 2.157 пациентов с коронавирусом, выздоровело — 300.096.

За минувшие сутки сделано 18.149 тестов на коронавирус (всего — 5.215.782).

Александр Лукашенко 19 марта в Гродно во время общения с работниками ОАО «Молочный мир» вновь пообещал, что вакцинирование от COVID-19 в Беларуси пройдут все желающие. При этом он отметил высокую конкуренцию на рынке среди производителей вакцин от COVID-19. «Меня очень настораживает в последнее время «драка вакцин». Несколько триллионов — рынок по вакцинам. И все хотят этот кусок отхватить», — сказал Лукашенко.

Его настораживает и то, что «как будто специально подогревают тему пандемии: регулярно сообщается о появлении все новых штаммов коронавируса».

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: коронавирус Персона: Александр Лукашенко Город: Гродно

Другие материалы на эту тему:

«Не такой агрессивный, как грипп». До Беларуси китайский вирус еще не добрался

«Не такой агрессивный, как грипп». До Беларуси китайский вирус еще не добрался

По полочкам. Коронавирус MERS. Насколько он опасен?

По полочкам. Коронавирус MERS. Насколько он опасен?