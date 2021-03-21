COVID-19: за сутки в Беларуси зарегистрировано 1.152 случая инфекции

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1.152 случаев COVID-19, скончались девять человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1.346 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, количество новых случаев COVID-19 снижается второй день подряд, до этого в течение трех дней регистрировался рост заболеваемости. Днем ранее было выявлено 1.355 заболевших. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 310.445, умерло 2.157 пациентов с коронавирусом, выздоровело — 300.096.

За минувшие сутки сделано 18.149 тестов на коронавирус (всего — 5.215.782).

Александр Лукашенко 19 марта в Гродно во время общения с работниками ОАО «Молочный мир» вновь пообещал, что вакцинирование от COVID-19 в Беларуси пройдут все желающие. При этом он отметил высокую конкуренцию на рынке среди производителей вакцин от COVID-19. «Меня очень настораживает в последнее время «драка вакцин». Несколько триллионов — рынок по вакцинам. И все хотят этот кусок отхватить», — сказал Лукашенко.

Его настораживает и то, что «как будто специально подогревают тему пандемии: регулярно сообщается о появлении все новых штаммов коронавируса».