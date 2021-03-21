Стало известно, когда в Европе и США отменят локдаун в связи с пандемией

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Мутации коронавируса есть и будут, но экспертов они не пугают. Вероятно, ограничительные меры, введенные в Европе и США, можно будет снимать к концу лета, заявил генеральный директор биоинженеринговой компании BioNTech Угур Шахин, передает Росбалт со ссылкой на Welt am Sonntag.

 

Фото: © CC0 Public Domain.

 

«Будут вспышки, но это будет фоновый шум. Будут мутации, но они нас не испугают», — отметил Шахин и подчеркнул, что коронавирус не исчезнет навсегда. Для восстановления контроля над ситуацией потребуется как минимум еще год, уточнил эксперт.

Отметим, BioNTech вместе с американским фармацевтическим гигантом Pfizer создала вакцину от COVID-19. Всего в Европе одобрены четыре вакцины — от компаний Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca и Moderna.

Что касается российской вакцины от коронавируса «Спутник V», в Евросоюзе ее пока не одобрили. В Германии, например, усомнились в качестве и эффективности препарата, а в США заявили, что нет ни малейшего шанса тестирования вакцины из РФ даже на обезьянах, не говоря уже о людях. В то же время 2 февраля медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутник V», которые продемонстрировали 91,6-процентную эффективность против коронавируса. Ряд экспертов отмечали, что не стоит разделять вакцины на немецкие, китайские, русские и другие. По их словам, важно думать о борьбе с вирусом и спасении жизней, а не политизировать этот вопрос.

Накануне в Европе заявили о снижении темпов вакцинации и отметили ухудшение ситуации с коронавирусом.

Если верить статистике, в мире уже более 123 млн зараженных коронавирусом, умерли свыше 2,7 млн.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус вакцинирование Персона: Угур Шахин

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