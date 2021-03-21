В Минске из-за уснувшего за рулем пьяного водителя пострадали четыре авто
Поздним вечером 20 марта на проспекте Пушкина в Минске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей.
По предварительной
К счастью в результате происшествия никто не пострадал, а вот транспортные средства получили механические повреждения.
Сотрудники ГАИ установили, что водитель «Рено Меган» в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. При проведении освидетельствования концентрация алкоголя в его организме составила 2,65 промилле. Вероятно, мужчина уснул за рулем во время движения.