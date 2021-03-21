В Жлобине прокурор запросил для троих парней за участие «в массовых беспорядках» по три года колонии

В суде Жлобинского района прокурор запросил для троих местных жителей за участие «в массовых беспорядках» 9 и 10 августа и «насилие в отношении сотрудников милиции» по три года колонии, сообщает spring96.org .

Во время судебного заседания.

Рассмотрение уголовного дела в отношении Ильи Патрушева, Виктора Шмигельского и Андрея Шевчука продолжилось 19 марта. Дело рассматривает судья Николай Сергеевич, прокурор — Андрей Аношко.

Молодые люди, младшему из которых 21 год, старшему — 24, были задержаны в ноябре 2020 года. МВД сообщило, что они «бросали камни и тротуарную плитку в милиционеров и их служебный транспорт». «Один из задержанных посещал протесты и участвовал в беспорядках в Минске. За провокации сотрудников правоохранительных органов молодой человек получил деньги прямо на несанкционированном мероприятии», — информировало ведомство.

Подсудимые признали вину частично. Так, Шмигельский сообщил, что пошел в центр города из любопытства, лозунги не кричал, в сцепке не стоял. Шевчук заявил в суде, что «признательная запись» на видео МВД сделана под давлением. Он рассказал, что его задержали сотрудники ОМОН 18 ноября на БМЗ, вывезли в лес, избили и сказали, что нужно говорить на камеру. На камеру он говорил, что с друзьями бил ногами в щиты милиции, бросил камень в их сторону. «В октябре был в Минске на параде, там незнакомый мужчина предложил 50 евро за участие. Деньги взял, но там быстро всех разогнали, и не успел ничего сделать», — заявил на камеру обвиняемый, который сейчас отказывается от этих показаний. Как пояснил в суде Патрушев, «признательные показания» о том, что он бросал камни в сторону милиции, дал на следствии потому, что его запугали, и своих знакомых он оговорил.

Им предъявлены обвинения по статье 342 УК (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) и статье 364 УК (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел).

Прокурор заявил, что вина всех обвиняемых полностью доказана в суде и подтверждена показаниями свидетелей и другими доказательствами. Обвинитель предложил каждому из трех последующее наказание: по части 1 ст. 342 — один год лишения свободы и по статье 364 – три года лишения свободы. Путем частичного наложения наказаний каждому по три года лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор будет оглашен 22 марта (начало заседания в 14.30).