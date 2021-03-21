Звезда советской оперы Евгений Нестеренко умер от COVID-19

Евгений Нестеренко был солистом Мариинки и Большого театра. Преподавал в Гнесинке, а также в Ленинградской и Венской консерваториях. Исполнил более восьмидесяти ролей в операх.

Евгений Нестеренко. Фото: YouTube.

Артист скончался в Вене на 84-м году жизни, сообщает РБК . По словам генерального директора благотворительного фонда поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой» Натальи Игнатенко, в фонд поступило письмо от семьи певца, в котором говорилось, что он умер в Вене после госпитализации с тяжелой формой заражения коронавирусом COVID-19. «В ситуации пандемии мы не можем подвергать опасности ничье здоровье и даже жизни (у нас карантин) и приняли решение об отказе от публичной церемонии и встреч с близкими на ближайшее время», — приводятся выдержки из письма.

Как отметила Игнатенко, в соответствии с последней волей певца его прах будет захоронен в России. Евгений Нестеренко родился в Москве в январе 1938 года. С 1949 по 1955 год жил в Челябинске, где окончил школу с золотой медалью. Затем два года был курсантом военно-морского факультета Ленинградского инженерно-строительного института, после чего перешел на факультет промышленного и гражданского строительства. Получив диплом инженера-строителя в 1961 году, в течение года работал прорабом. Еще в студенческие годы начал брать уроки пения у педагога и певицы Марии Матвеевой-Вейнбергер. В 1965-м окончил Ленинградскую консерваторию им. Римского-Корсакова. В период с 1963 по 1967 год был солистом Ленинградского Малого оперного театра (ныне Михайловский театр), в следующие два года — Ленинградского театра оперы и балета им. С.М. Кирова (ныне Мариинский театр). С 1971 по 2002 год был солистом Большого театра. Нестеренко преподавал вокал в Ленинградской консерватории, Московском музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных и Венской консерватории. В Московской консерватории им. Чайковского вел класс и был заведующим кафедрой сольного пения.

За время карьеры артист успел выступить на лучших сценах мира, среди которых «Метрополитен-опера», «Ла Скала», «Ковент-Гарден», «Колон», «Лисео», Немецкая, Баварская и Гамбургская государственные оперы, Венская государственная опера и Опера Сан-Франциско. Был участником оперных фестивалей в Савонлинне (Финляндия), «Арена ди Верона» (Италия), Брегенце (Австрия) и Оранже (Франция).

Нестеренко исполнил более восьмидесяти ролей в операх, в том числе двадцать одну оперную партию на языке оригинала, а также стал автором более чем двухсот публикаций — книг, статей и интервью. В последние годы жил в Вене и в Москве.

Артист удостоился большого количества наград, премий и званий. В 1976-м получил звание «Народный артист СССР», а спустя 12 лет ему вручили награду «Герой Социалистического Труда».