Правозащитники и волонтеры: в субботу задержано не менее шести человек

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Не менее шести человек (три женщины и трое мужчин) задержано в субботу, 20 марта, следует из данных правозащитников и волонтеров.

Фото носит иллюстративный характер

В частности, задержана и доставлена в УВД Октябрьского района Минска 22-летняя Екатерина Атрахименок, которая уже пять раз была осуждена по административным статьям и провела под арестом в общей сложности 55 суток.

В УВД Советского района столицы доставлен Иван Жук. Дома у него остались беременная жена и двое несовершеннолетних детей.

Из своей квартиры доставлена в УВД Фрунзенского района, а затем в изолятор временного содержания Татьяна Ланковская. Суд над ней должен пройти в понедельник, 22 марта.

Журналист Илья Добротвор сообщил в «Фейсбуке», что к нему домой приезжала милиция «насчет некого протокола об административном правонарушении». Сам Добротвор отсутствовал.

 

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Тэги: задержания репрессии Персона: Екатерина Атрахименок Иван Жук Татьяна Ланковская Илья Добротвор

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