Транспортный коллапс на границе продолжается
Более 1100 грузовиков скопилось в пунктах пропуска на белорусской границе со странами Евросоюза.
Наиболее проблемная обстановка по обыкновению сложилась на литовском направлении — более 560 фур:
- «Бенякони» — более 210;
- «Каменный Лог» — более 200;
- «Привалка» — более 130;
- «Котловка» — более 20.
На двух КПП своей очереди на выезд в Латвию ожидают более 320 грузовиков:
- «Урбаны» — более 180;
- «Григоровщина» — более 140.
В Польшу не могут пока выехать более 230 большегрузов:
- «Брузги» — более 130;
- «Берестовица» — более 50;
- «Козловичи» — более 50.
Напомним, с 22 марта в пункте пропуска Мядининкай (сопредельный белорусский — «Каменный Лог»)
Ранее сообщалось, что
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