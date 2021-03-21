Транспортный коллапс на границе продолжается

Более 1100 грузовиков скопилось в пунктах пропуска на белорусской границе со странами Евросоюза.

Наиболее проблемная обстановка по обыкновению сложилась на литовском направлении — более 560 фур:

«Бенякони» — более 210;

«Каменный Лог» — более 200;

«Привалка» — более 130;

«Котловка» — более 20.

На двух КПП своей очереди на выезд в Латвию ожидают более 320 грузовиков:

«Урбаны» — более 180;

«Григоровщина» — более 140.

В Польшу не могут пока выехать более 230 большегрузов:

«Брузги» — более 130;

«Берестовица» — более 50;

«Козловичи» — более 50.

Напомним, с 22 марта в пункте пропуска Мядининкай (сопредельный белорусский — «Каменный Лог») начнутся работы по реконструкции . В этой связи будет уменьшено количество полос для движения транспорта, что отразится на пропускной способности (ожидается, что она снизится на 50%).

Ранее сообщалось, что белорусская сторона упрекнула литовских коллег в том, что «не выполняют нормы пропускной способности на 100%, продолжая игнорировать договоренности с белорусскими коллегами».