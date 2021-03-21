Транспортный коллапс на границе продолжается

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Более 1100 грузовиков скопилось в пунктах пропуска на белорусской границе со странами Евросоюза.

Наиболее проблемная обстановка по обыкновению сложилась на литовском направлении — более 560 фур:

  • «Бенякони» — более 210; 
  • «Каменный Лог» — более 200;  
  • «Привалка» — более 130; 
  • «Котловка» — более 20.  

На двух КПП своей очереди на выезд в Латвию ожидают более 320 грузовиков:

  • «Урбаны» — более 180;
  • «Григоровщина» — более 140.  

В Польшу не могут пока выехать более 230 большегрузов:

  • «Брузги» — более 130;
  • «Берестовица» — более 50;
  • «Козловичи» — более 50.

Напомним, с 22 марта в пункте пропуска Мядининкай (сопредельный белорусский — «Каменный Лог») начнутся работы по реконструкции. В этой связи будет уменьшено количество полос для движения транспорта, что отразится на пропускной способности (ожидается, что она снизится на 50%).

Ранее сообщалось, что белорусская сторона упрекнула литовских коллег в том, что «не выполняют нормы пропускной способности на 100%, продолжая игнорировать договоренности с белорусскими коллегами».

 

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Тэги: очереди фур на границе