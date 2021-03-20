В Беларуси еще несколько телеграм-каналов и чатов признаны экстремистскими

20 марта стало известно, что в Беларуси еще несколько телеграм-каналов и чатов признаны судами экстремистскими.

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Так, решением суда Железнодорожного района Гомеля экстремистскими признаны три телеграм-канала и один чат. Список опубликован на сайте Министерства информации.

В частности, с 6 марта экстремистскими считаются телеграм-группа «Мозырь 97%», текст сообщений пользователя под именем «Jimmy Bananas» в телеграм-группе «Гомель Советский 97», а также сама группа с таким названием.

12 марта вступило в силу решение суда, согласно которому телеграм-канал «Водители 97» и телеграм-группа с названием «Речица для Жизни ЧАТ» также считаются экстремистскими.

В свою очередь пресс-служба МВД сообщает , что по инициативе ГУБОПиК суд также признал экстремистскими материалами телеграм-канал «Брест: Слухи и факты» и чат «Брест 97%».

Такое решение суда Ленинского района Бреста вынесено 17 марта. Теперь опубликование (репост) информации из этих сообществ влечет административную ответственность по ст. 19.11 КоАП.

«Телеграм-канал «Брест: Слухи и факты» — популярный протестный ресурс Брестчины, где распространяются материалы о незаконных массовых мероприятиях. В телеграм-чате «Брест 97%» состоят придерживающиеся деструктивных взглядов лица и размещаются призывы к протестам. Администраторы ресурсов систематически распространяют экстремистские материалы с различных ресурсов, в том числе признанных экстремистскими официально, а также сами осуществляют такую деятельность», — говорится в сообщении.

МВД также напоминает, что в прошлом году cуд Центрального района Минска признал телеграм-канал NEXTA-Live и логотип NEXTA экстремистскими материалами.