Бабарико: власть вводит людей в заблуждение

По мнению экс-претендента в президенты Виктора Бабарико, власти не удалось сохранить подлинную независимость страны.

Такое мнение он высказал письменно отвечая на вопросы РБК : «Как и у любого человека, у государства независимость опирается на экономику. Если не можешь обеспечить сам себя, а берешь деньги на свое содержание у родителей, родственников или друзей, то говорить о независимости сложно».

В качестве примера он привел состояние внешнего долга Беларуси, который за год вырос на 1,4 млрд долларов. Республика и так, по его словам, находилась в сильнейшей экономической зависимости от одного или двух рынков сбыта и привлечения финансирования, а «сейчас ни о какой многовекторности и диверсификации говорить не приходится».

«Находясь под санкциями большей части цивилизованного мира, надеяться на расширение наших возможностей на рынках развитых и развивающихся стран, увы, нельзя. Каждый день мы выпрашиваем деньги у партнеров, прикрываясь тезисами о либерализации и напоминаниями «о братской любви», проявленной в окопах войн. А сейчас у нас даже теоретической альтернативы иных партнеров не осталось», — отмечает Бабарико.

Тезис о спасении страны от олигархов тоже несостоятелен, уверен Бабарико. «С учетом того, что было озвучено с экранов высшим должностным лицом, протестующие представляли из себя мелкую буржуазию. Поэтому речь не идет о людях, которые выходят на улицы. Что касается возможных «олигархов» внутри страны, то, очевидно, они уже встроены в действующую систему власти и точно не претендовали на власть», — считает он.

По его мнению, когда власть использует аргумент о том, что в случае революции закроются белорусские предприятия, она также вводит людей в заблуждение. «Проблема уже многих десятилетий — нам обещали знаменитые «по пятьсот». А сегодня об этом уже речи не ведется. Получается, что с каждым годом мы все больше работали, но работали только ради работы, и наши предприятия сохраняются только для сохранения», — отмечает Бабарико.

Кроме того, добавляет он, лидеры оппозиции никогда не говорили, что закрытие предприятий или их продажа — единственный и неизбежный вариант действий. «Существует множество вариантов «несилового» перехода к более эффективной экономике, апробированных и реализованных в других странах. Поэтому «страшилки» про массовую безработицу и распродажу «наследия» больше напоминают истории про бабайку или чупакабру. Никто не видел, но все боятся», — отмечает он. Опираться на эти страшилки, по мнению Бабарико, можно, если хочется сохранить «ориентир на устаревшую систему управления, основанную на лжи, ненависти и страхе». «Но сохранить что-то невозможно. В природе нет длительного состояния устойчивого равновесия. Вы или развиваетесь, или падаете вниз. Можно только регулировать скорость движения», — уверен он.